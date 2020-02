Ligue des champions : "On ne comprend pas les choix de Thomas Tcuhel", soupirent les supporters

Paris, France

"Un 8e de finale de Ligue des champions se joue sur 180 minutes", a fait remarquer Marco Verratti après la défaite du PSG, 2-1, ce mardi face à Dortmund. Le milieu de terrain italien, suspendu pour le retour, a raison, mais Paris n'a plus que 90 minutes pour faire son retard. Plus que la défaite dans la Ruhr, c'est le schéma tactique proposé par Thomas Tuchel qui a surpris les supporters Rouge et Bleu.

Un 3-4-3 inefficace

Pour limiter les risques face à la troisième meilleure attaque du continent, l'entraîneur parisien en aura finalement pris un gros en alignant un dispositif quasi-inédit cette saison. Cinq défenseurs qui relèguent inévitablement un élément offensif sur le banc. "Quand on fait ce 3-4-3, une fois tous les trimestres, il ne faut pas s'étonner de voir le résultat. On nous a vendu les quatre fantastiques et on se retrouve avec Mauro Icardi sur le banc", réagit Boulameur à la sortie du stade du BVB.

Un seul changement côté Rouge et Bleu

"Thomas Tuchel a joué petit bras", pour Franck, abonné du Parc des Princes qui n'a pas retrouvé l'équipe "qu'il voit chaque semaine". Pas de regret à la fin du match pour le coach de la capitale qui a surpris aussi en n'effectuant qu'un seul changement, laissant Icardi et Cavani sur la touche. Décision surprenante pour Julien, qui préfère quand même voir le verre à moitié plein. "Maintenant, on a qu'un but de retard, on a des ambitions sur cette Ligue des champions, Dortmund est accessible, ça le fera au retour."

La stratégie de Thomas Tuchel sera surveillée de près dans trois semaines. Une nouvelle élimination en 8e de finale pour le PSG pourrait signer la fin de son aventure à Paris.