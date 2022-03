Ligue des champions : Neymar, du "je" au "nous", la condition pour éliminer le Real Madrid

Cela faisait presque quatre ans qu’il ne s’était pas présenté devant la presse avant un match de Ligue des champions, c'était en 2018, avant d'affronter l'Etoile Rouge de Belgrade. L’attaquant brésilien du PSG Neymar, de retour de blessure, s’est longuement attardé sur le match qui attend le PSG ce mercredi soir contre le Real Madrid. Un Neymar altruiste où le jeu a pris le pas sur «je ».

Il n’est pas encore à 100% de ses capacité, mais Neymar fait toujours autant peur à ses adversaires. Même quand on s’appelle t"C’est clair que Neymar est un grand danger pour nous. C’est un joueur vraiment du top mondial, et c’est sûr qu’il nous préoccupe. Même si on ne doit s'occuper que de nous", a confessé le Croate lors du traditionnel point presse d'avant-match.

Juntos, ensemble, le mantra du Ney

Neymar, de son côté la joue modeste. Roi du dribble et des exploits individuels hier, le Brésilien se mue aujourd’hui - peut-être la maturité, ou tout simplement conscient de ses limites du moment - en un apôtre du collectif. Comme un mantra, pour battre Madrid et aller plus loin en Ligue des champions, Paris doit jouer juntos, ensemble.

"On doit attaquer ensemble, défendre ensemble, jouer ensemble, car nous sommes une équipe", a martelé l'ancien joueur du FC Barcelone en conférence de presse. "C’est ce qui nous permettra d’obtenir ce que l’on veut le plus, La ligue des champions. Si on joue ensemble, on a la possibilité de faire de grandes choses, et pas seulement sur le match contre Madrid."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Moins buteur, un peu plus passeur, Neymar espère briller et faire briller ce soir au Bernabéu ses compères Leo Messi et Kylian MBappé pour faire vivre une nuit galactique au Paris Saint-Germain.