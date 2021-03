Ligue des Champions : Neymar forfait pour PSG - FC Barcelone

Sauf coup de bluff monumental du PSG, le pari d'un retour possible de Neymar au jeu pour affronter Barcelone n'a pas réussi. Le brésilien est trop juste pour le huitième de finale retour face à son ancien club. Le PSG a annoncé que Neymar est indisponible pour le match et qu'il continue son travail individuel pour revenir.

Au PSG, on nous indique "Pas de prise de risque inutile" pour Neymar qui est simplement dans les temps. Absent depuis un peu plus de 3 semaines, on nous indique que le joueur n'est ni triste, ni abattu car il savait le temps (4 semaines) qu'il lui fallait pour soigner et revenir de sa blessure aux adducteurs.

