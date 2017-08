Ligue des Champions : Nice logiquement puni par Naples (2-0)

Étouffé par une grosse équipe du Napoli, Nice s'est logiquement incliné, ce mercredi soir en barrage aller de la Ligue des Champions (2-0). Pire, les Aiglons ont terminé la rencontre à neuf. Avant le match retour mardi prochain (20h45), les chances de qualification sont infimes.

L'écart était trop grand. Vraiment trop grand pour ce Gym-là. Ballotté, dominé, étouffé. Utilisez le terme que vous voulez. Une chose est sûre : le Gym a souffert au beau milieu du bouillant stade San Paolo de Naples. Lucien Favre avaient opté pour un schéma de jeu différent et ses joueurs ont logiquement subi...jusqu'à l'ouverture du score napolitaine. Sur une merveille de ballon au-dessus de la défense, Mertens a tranquillement effacé Yoan Cardinale pour pousser le ballon dans le but vide (1-0, 13e). Il n'en fallait pas tant pour chauffer encore plus le public napolitain, pas franchement calmé par les vaines tentatives de Koziello (35e) ou Saint-Maximin (40e).

Et forcément, ce but n'a rien fait pour arranger les affaires niçoises, rapidement mal embarquées. Un poil plus fringants après la pause, les Aiglons n'ont malgré tout pas réussi à réellement inquiéter le gardien Reina. Alors ils ont tenté de résister, façon Fort Alamo. Mais l'expérience de Dante et le match plutôt solide de Yoan Cardinale (excepté sa sortie mal négociée sur l'ouverture du score) ont longtemps permis au Gym de tenir, tant bien que mal.

Le Gym réduit à neuf

Longtemps... jusqu'à ce que Christophe Jallet ne fauche Dries Mertens dans la surface. Jorginho n'a pas tremblé face à Cardinale et le Napoli a logiquement gonflé son avance au tableau d'affichage (2-0, 70e). Et comme si ça ne suffisait pas, les Niçois ont terminé le match à neuf ! Pour un tacle trop appuyé sur l'entrant Milik, Koziello a d'abord logiquement été expulsé, avant que Plea ne vienne se plaindre auprès de l'arbitre...pour finalement récolter un deuxième carton jaune, synonyme de retour aux vestiaires (80e).

On est touché mais pas coulé.

Rendez-vous la semaine prochaine !

Bref. Ce mercredi soir, pas grand-chose n'a souri au Gym. Au vu du nombre d'occasion pour les Napolitains, les Aiglons s'en sortent presque bien avant le match retour, mercredi prochain à l'Allianz Riviera (20h45). Mais il faudra montrer autre chose et, surtout, espérer le retour de Sneijder et Balotelli. Pas simple...mais pas impossible !