Ligue des Champions : Nouvelle défaite pour un PSG à l'Est qui garde quand même sa première place (Bayern 3-1)

Le PSG a sauvé sa première place de la poule B, ce mercredi, en Ligue des Champions mais le PSG a perdu face au Bayern Munich 3 buts à 1. Paris connaitra son adversaire pour les 8èmes de finale de la compétition lundi prochain.

Une deuxième défaite en 3 jours pour le PSG, pas sûr que cela plaise forcément aux dirigeants du club de la capitale. Après Strasbourg en championnat samedi dernier (2-1), Paris a encore prit froid à l'Est en s'inclinant face au Bayern Munich 3 buts à 1. Dans cette rencontre, le PSG s'est fait cueillir dés la 8ème minute de jeu avec un but de Lewandowski (1-0). La suite de cette première mi-temps, c'est un PSG qui balbutie son football et qui ne gagne quasiment aucun(s) duel(s) avant le deuxième but de Tolisso pour les bavarois (2-0). Après ce quasi non-match en première les Parisiens sont revenus avec plus de mordant, emmenés par très Kylian Mbappé qui a la 50ème minute a marqué son 10ème but en 15 matchs de Ligue des Champions (2-1). Plus mordants, plus agressifs les joueurs du PSG dans cette deuxième mi-temps mais très vite refroidis par Tolisso à la 69ème (3-1). Paris s'est fait peur mais Paris termine le match sur ce score et conserve la première place de la poule B. Le tirage au sort des 8èmes de finale de la Ligue des Champions a lieu lundi prochain. Les premiers matchs sont prévus en février 2018.