Ligue des Champions - Lionel Letizi : "La musique on s'en fou !"

L'OGC Nice dispute ce mardi le match aller des barrages de Ligue des Champions face à Naples. Seulement quatre aiglons ont déjà joué la C1 : Dante, Balotelli, Sneijder et Jallet. Mais l'entraîneur des gardiens, Lionel Letizi, a lui aussi participé à la prestigieuse coupe d'Europe. Il se souvient.

C'était le 13 septembre 2000. Lionel Letizi, alors gardien du Paris Saint-Germain, dispute sa première rencontre de "Champions League". Le portier niçois découvre la compétition à Rosenborg en Norvège. Et pour ses débuts en C1, Letizi encaisse trois buts (défaite 3-1 du PSG) mais garde un souvenir indéfectible de ce match. Alors que l'OGC Nice va regoûter à la Ligue des Champions pour la première fois depuis 1957, l'entraîneur des gardiens du Gym se souvient pour France Bleu Azur.

C'était il y a 17 ans ...

Durant sa carrière Lionel Letizi a disputé, en club, une cinquantaine de match en coupe d'Europe (18 en C1). Sa première campagne, lors de la saison 2000/2001 a débuté par une défaite face au Rosenborg BK en phase de groupe. Dans le but du PSG, il a notamment affronté le Bayern Munich, le Milan AC, Chelsea... "Quand tu joues une rencontre de Ligue des Champions, ce n'est pas un match comme un autre, raconte le Niçois. Je me rappelle que j'avais été frappé par l'intensité, l'engagement. Une vraie différence entre la Ligue 1 et la Champions League."

" La musique, franchement, on s'en fou " - Lionel Letizi.

Son premier match en LDC, c'était il y a 17 ans. Le Gym, lui, va retrouver la fièvre des grandes soirées européennes pour la première fois depuis 60 ans. Alors oui, de nombreux joueurs de l'effectif niçois vont découvrir la compétition, les supporters aussi mais il ne faut pas s'en faire une montagne tempère Letizi. "C'est surtout la veille que l'on apprécie, quand on va s'entraîner. Le jour du match la musique, franchement, on s'en fou. On est dans le vif du sujet, il y a un match à jouer, une qualification à aller chercher. "

Lionel Letizi en discussion avec son gardien Yoan Cardinale lors d'un échauffement. - OGC Nice Média

Ces derniers jours, Yoan Cardinale confiait le rêve qu'il s’apprêtait à vivre. "Je suis impatient de découvrir cette ambiance de Ligue des Champions, d'entendre cette musique que j'écoute depuis que j'ai six ou sept ans. Rien qu'à la télé j'en ai la chair de poule, alors à l'Allianz Riviera..." Un sentiment des plus logiques pour une jeune gardien de 23 ans. Mais attention de ne pas rester paralyser par le décorum !

De ce côté là, Lionel Letizi n'est pas inquiet. L'entraîneur des gardiens azuréens n'y voit pas d'inconvénients. "Il y aura la musique, le ballon de la Champions League, le maillot avec l’écusson étoilé, détaille Letizi. Si Yoan veut écouter la musique qu'il le fasse. C'est un rêve pour lui ? Et bien, il doit mordre dedans à pleine dents. Mais une fois que l'arbitre a sifflé, il faut être prêt pour le combat. Car ça va en être un."