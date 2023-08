Ligue des Champions OM-Panathinaïkos : les trois stats à retenir du match aller

Il y a la défaite (1-0) et l'OM nouvelle version qui a déçu et agacé ses supporters. Et il y a les statistiques du match qui confirment la mauvaise prestation des Olympiens. StatsOMP, partenaire de France Bleu Provence , en a retenu trois, imparables.

L'OM n'a tenté que quatre tirs contre le Panathinaïkos mercredi soir, le pire résultat devant les cages adverses depuis avril 2022 à Paris. C'est le 10e match sur 13 perdu par l'OM en Ligue des Champions sous l'ère McCourt, des Marseillais qui n'avaient plus enchaîné quatre défaites d'affilée à l'extérieur depuis l'hiver 2015...

Les trois stats de Panathinaïkos-OM - StatsOMP

Les supporters attendent une réaction des hommes de Marcelino dès ce samedi 17h au Vélodrome face à Reims, pour la première journée de Ligue 1. Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Provence. Le match retour du 3e tour de qualification à la Ligue des Champions contre les Grecs du Panathinaïkos, ce sera aussi au Vélodrome, le 15 août à 21h.