Ligue des champions : "On s'est fait éclater", l'amertume des supporters du PSG après Newcastle

Le match est terminé depuis une heure trente. Alors que la ville de Newcastle chante à la gloire des "Magpies", Franck, Fred, Paul et Eric sont attablés dans un restaurant avec la mine des mauvais soirs. Ces quatre supporters du PSG noient leurs amertume dans une pinte de houblon, le tout en refaisant le match autour d'un hamburger.

Leur Paris Saint-Germain a coulé sur les bords de la Tyne, à Newcastle. La défaite est lourde : 4 buts à 1. "On s'est fait bouffer sur le terrain, dans les tribunes.... la cata, je suis dégoûté" nous résume Eric.

Arrivés mercredi matin par Manchester et après trois heures de route pour rejoindre Newcastle, nos quatre fans ont donc du mal à digérer la prestation du PSG. Une équipe inexistante sur le terrain. "Il y a eu trop d'erreurs techniques. Physiquement on s'est fait manger, on a bien vu qu'ils couraient deux fois plus vite que nous et puis tactiquement on n'a pas sur réagir", analyse Franck. "On a été en dessous à tous les niveaux".

Le constat est unanimement partagé par les quatre copains. "On s'est fait éclater. On a pris une fessée! Mbappé n'a pas fait un bon match, beaucoup de joueurs n'ont pas fait un bon match mais c'est global. En face, les mecs ils avaient la rage, ils avaient un public de folie, ils couraient dans tous les sens" compare Eric.

Dépités et en colère, les quatre amis sont inquiets pour la suite de la saison. "Tous les ans ont se dit qu'on se va être de mieux en mieux et c'est de pire en pire", constate amer Fred. "C'est que le début de saison, faut pas être trop défaitiste, tempère Franck. "Mais on ressent encore comme les années précédentes, dans l'attitude, dans la mentalité, on n'y est pas".