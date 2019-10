Ligue des champions : Paris l'emporte 1-0 face à Galatasaray

Paris, France

Le Paris Saint-Germain s'est imposé dans la douleur, ce mardi, en Turquie face à Galatasaray. Une victoire 1-0 pour la deuxième journée de Ligue des champions. Les Turcs avaient promis l'enfer aux Rouge et Bleu et la fureur a bien eu lieu dans le Turk Telekom Stadium, mais Mauro Icardi a fait taire tout le monde à la 52e minute sur une belle action collective menée par Verratti et Sarabia qui offre son premier but à l'Argentin sous le maillot Rouge et Bleu.

Le PSG a manqué la première période. Les Parisiens se sont écroulés collectivement et physiquement face à une équipe de Galatasaray qui s'est montrée dangereuse dans le dernier quart d'heure avant la pause. Les deux équipes sont entrées aux vestiaires sans avoir inscrit le moindre but et avec une action chaude de chaque côté.

Retour à la Ligue 1 dès samedi

Dernière ligne droite pour le PSG dans cette seconde quinzaine de septembre très rythmée. Les Parisiens ont rendez-vous samedi, en fin d'après-midi, à domicile, pour affronter Angers. Un match qui compte pour la 9e journée de Ligue 1, avant une trêve internationale.

Prochain match sur la scène européenne pour les hommes de Thomas Tuchel prévu le 22 octobre. Un déplacement en Belgique, face à Bruges, pour conclure la phase aller des rencontres de groupe en Ligue des champions.