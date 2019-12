Ligue des champions : Paris se régale et s'impose 5-0 face Galatasaray

Paris, France

Une dernière de gala avant le retour de la coupe aux "grandes oreilles" au mois de février. Pour son ultime match de la phase de groupe de Ligue des champions, le PSG s'est largement imposé face à Galatasaray. Un succès 5-0, décroché ce mercredi, sur la pelouse du Parc des Princes. Séduisant en première période, les Rouge et Bleu ont logiquement ouvert le score à la 33e minute grâce à Mauro Icardi. Deux minutes plus tard, c'est Pablo Sarabia qui double la mise du pied droit.

Au retour des vestiaires, Neymar inscrit un troisième but dès la 46e et signe sa première réalisation cette saison en Ligue des champions. Les Parisiens n'ont pas levé le pied face à une faible équipe turque et corsent l'addition grâce à Kylian Mbappé puis Edinson Cavani. El Matador a transformé un pénalty, obtenu par Kylian Mbappé et offert par Neymar. Une belle image pour redonner de la confiance à Cavani.

Les Parisiens doivent maintenant attendre lundi 16 décembre pour connaître leur adversaire en huitième de finale. En terminant premier de leur groupe, les Rouge et Bleu sont certains de recevoir au Parc des Princes pour le match retour prévu au mois de mars.

Les adversaires potentiels du PSG

Tottenham

Chelsea

Dortmund

Naples

Atlético de Madrid

Atalanta Bergame

D'ici le tirage, le Paris Saint-Germain a rendez-vous, dimanche, sur la pelouse de Saint-Étienne pour la 18e journée de Ligue 1.

