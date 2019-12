Ligue des Champions : Paris affrontera le Borussia Dortmund, Lyon face à la Juventus en 8es de finale

Fin du suspense pour les deux derniers clubs français encore en lice dans la plus prestigieuse des compétitions européennes. Le PSG affrontera le Borussia Dortmund et l'OL défiera la redoutable Juventus Turin en huitièmes de finale de la Ligue des Champions.

Les affiches des huitièmes

Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain

Real Madrid - Manchester City

Atalanta Bergame - Valence

Atlético Madrid - Liverpool

Chelsea - Bayern Munich

Lyon -Juventus

-Juventus Tottenham - Leipzig

Naples - FC Barcelone

Premiers matches en février

Ces matches à quitte ou double en mode "aller-retour" auront lieu en février et en mars. Les allers se tiendront les 18-19 et 25-26 février ; les retours les 10-11 et 17-18 mars 2020. Les quarts de finale et les demi-finales se tiendront en avril et en mai et la grande finale se tiendra le 30 mai 2020 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.