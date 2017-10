Ligue des Champions : Paris déjà qualifié ?

Le Paris Saint-Germain peut décrocher son ticket pour les 8e de finale de la Ligue des Champions dès la 4e journée de la phase de poules. Les Parisiens, qui reçoivent Anderlecht ce mardi soir (20h45), devront pour cela faire mieux que le Celtic Glasgow, qui accueille au même moment le Bayern Munich.

3 victoires, 12 buts marqués, 0 but encaissé. Le Paris Saint-Germain va tenter ce mardi de consolider un bilan européen proche de la perfection. Face aux Belges d'Anderlecht, corrigés sur leur pelouse le 18 octobre (0-4), le club parisien peut surtout valider dès ce mardi soir sa place dans le top 16 de la compétition. Une qualification qui serait acquise en cas de victoire, si le Celtic ne bat pas dans le même temps un Bayern requinqué depuis le retour de son entraîneur Jupp Heynckes le 6 octobre.

Au-delà de cet objectif minimum au regard du nouveau statut du PSG, l'équipe d'Unai Emery peut encore viser un parcours sans faute en phase de groupes, ce qui n'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire du club (en 1994). Mais l'essentiel sera évidemment de s'adjuger la première place de ce groupe B, dont le sort se décidera très probablement lors de la dernière journée, le 5 décembre, à l'Allianz Arena face aux Bavarois.

Kylian M'bappé sur le banc ?

Toujours invaincu depuis le début de saison, Paris reste sur un succès probant en Ligue 1 face à Nice (3-0) dans la foulée de son match nul à Marseille (2-2), tandis que le RSC Anderlecht a retrouvé le podium du championnat belge à la faveur d'un succès (3-2) à Eupen. Mais si Edinson Cavani -auteur d'un doublé- a encore crevé l'écran vendredi, la nouvelle prestation en demi-teinte de Kylian M'bappé cristallise les critiques. Lundi lors de la conférence de presse de l'entraîneur, Unai Emery a défendu son prodige de 18 ans, et loué ses performances au PSG. Le technicien basque n'a rien dévoilé de ses intentions. Il pourrait être tenté de titulariser Angel Di Maria, aux côtés de Cavani et Neymar, qui fera son retour dans le onze après son match de suspension. Emery a choisi d'écarter du groupe Lucas et Nkunku, tandis que Thiago Motta sera à nouveau forfait.