Ligue des champions : "Paris fait toujours le travail au match aller"

C'est le grand jour pour le PSG et ses supporters. Paris affronte Dortmund, ce mardi, en 8e de finale aller de Ligue des champions. La présence de Neymar rassure son coach et les fans parisiens.

Paris, France

Le retour de la Ligue des champions promet d'être spectaculaire, ce mardi, pour le PSG. Dans un Signal Iduna Park plein à craquer, porté par le fameux mur jaune, Paris va défier Dortmund en 8e de finale aller. La présence de Neymar au coup d'envoi rassure chez les Rouge et Bleu.

Une présence qui change "presque tout"

Dans les rues de Dortmund, certains fans parisiens ne veulent pas s'enflammer avant la rencontre. "Le truc, c'est qu'on a l'habitude des déceptions" assure François, venu de Paris. De là à avoir peur du Borussia, emmené par son attaquant Erling Haaland ? "Non, non, on est archi-favori ! Nous, on a Neymar et Mbappé", sourit François. "Cela change presque tout quand Neymar joue", a affirmé Thomas Tuchel, à la veille de la rencontre.

Plus de confiance avec le Brésilien

"Quand Ney est sur le terrain, il donne de la confiance à tout le monde, il apporte sa capacité à être décisif", explique l'entraîneur parisien. Quand Paris évolue sans Neymar, Paris joue moins beau, mais surtout moins bien. Avec 15 buts et 10 passes décisives en 18 matchs, l'attaquant Brésilien est un poison pour les adversaires et une bénédiction pour les supporters Rouge et Bleu.

"J'ai confiance", se rassure Chamsi, devant la gare de Dortmund. "Avec l'équipe que l'on a, on ne peut qu'avoir confiance et puis au match aller, on fait toujours le travail", résume le fan prêt pour ce grand rendez-vous.