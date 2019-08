Ligue des Champions : Paris, Lyon et Lille vont connaître leurs adversaires lors du tirage au sort ce jeudi

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions se déroule ce jeudi à partir de 18h. Paris, Lille et Lyon - les trois clubs français en lice - connaîtront leurs adversaires. Événement à suivre en direct et en vidéo sur francebleu.fr !

Quels seront les groupes de la Ligue des Champions 2019-2020 ? Et plus particulièrement, quels seront les adversaires des trois clubs français engagés : Paris, Lille et Lyon (qui ont terminé respectivement 1er, 2e et 3e de Ligue 1 la saison passée) ?

Réponse avec le tirage au sort qui se déroule ce jeudi 29 août à partir de 18h à Monaco.

32 équipes, 4 chapeaux

Comme chaque année, la composition des quatre chapeaux est établie en fonction du coefficient UEFA de chaque club. Les huit têtes de série (chapeau 1) sont notamment Liverpool, le champion d'Europe en titre, le FC Barcelone, la Juventus Turin, Manchester City, le PSG...

Toutes ces équipes du chapeau 1 ne peuvent pas se rencontrer lors de la phase de poules car leurs trois adversaires respectifs seront issus des trois autres chapeaux.

Aussi, deux équipes d'un même championnat ne peuvent pas s'affronter lors de ce premier tour.

Enfin, les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés pour les 8e de finale.

Chapeau 1 : Liverpool (ANG), Chelsea (ANG), Manchester City (ANG), FC Barcelone (ESP), Juventus Turin (ITA), Bayern Munich (ALL), PSG (FRA), Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)

: Liverpool (ANG), Chelsea (ANG), Manchester City (ANG), FC Barcelone (ESP), Juventus Turin (ITA), Bayern Munich (ALL), (FRA), Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) Chapeau 2 : Real Madrid (ESP), Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALL), Naples (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ANG), Benfica (POR), Ajax Amsterdam (PB)

: Real Madrid (ESP), Atlético Madrid (ESP), Borussia Dortmund (ALL), Naples (ITA), Shakhtar Donetsk (UKR), Tottenham (ANG), Benfica (POR), Ajax Amsterdam (PB) Chapeau 3 : Lyon (FRA), Bayer Leverkusen (ALL), Salzbourg (AUT), Olympiakos (Grèce), Bruges (BEL), Valence (ESP), Inter Milan (ITA), Dinamo Zagreb (CRO)

: (FRA), Bayer Leverkusen (ALL), Salzbourg (AUT), Olympiakos (Grèce), Bruges (BEL), Valence (ESP), Inter Milan (ITA), Dinamo Zagreb (CRO) Chapeau 4 : Lokomotiv Moscou (RUS), KRC Genk (BEL), Galatasaray (TUR), RB Leipzig (ALL), Slavia Prague (TCH), Etoile Rouge de Belgrade (SER), Atalanta Bergame (ITA), Lille (FRA)

.

Paris peut rêver d'un tirage clément

Placé dans le chapeau 1, Paris peut espérer avoir un groupe abordable. Les hommes de Thomas Tuchel pourraient affronter les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (chapeau 2), les Autrichiens de Salzbourg (chapeau 3) et les Italiens de l'Atalanta Bergame (chapeau 3).

Mais si le hasard fait moins bien les choses, les Parisiens pourraient hériter du Real Madrid qui fait figure d'épouvantail dans le chapeau 2 tout comme l'Atlético Madrid ou encore Tottenham (finaliste la saison passée), mais aussi de l'Inter Milan (chapeau 3) et enfin de Galatasaray avec un déplacement compliqué en Turquie (chapeau 4). Un tirage peu clément d'autant que le PSG devra faire sans Mbappé et Cavani blessés pour le début de la compétition.

S'il reste à Paris, Neymar sera dans tous les cas suspendu pour les trois premières journées de Ligue des Champions, en raison de ses insultes sur les réseaux sociaux contre l'arbitre de PSG-Manchester United

à lire aussi Ligue des champions : le pire et le meilleur tirage pour le PSG

Du lourd pour Lyon et Lille ?

Lyon, dans le chapeau 3, et Lille dans le dernier chapeau, pourraient avoir un tirage très difficile, notamment face aux 16 représentants des quatre principaux championnats européens. D'autant plus que deux représentants d'un même pays ne peuvent se rencontrer lors de la phase de groupes. Mathématiquement, cela augmente les chances de tomber contre une équipe espagnole (FC Barcelone, Real, Atlético, Valence), anglaise (Liverpool, Manchester City, Tottenham, Chelsea), allemande (Bayern Munich, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, RB Leipzig), ou italienne (Juventus Turin, Naples, Inter Milan, Atalanta Bergame).

L'OL aura donc au moins un gros morceau issu du chapeau 1 (sauf Paris qui joue dans le même championnat) : Liverpool, le Barça, Juventus, Bayern Munich... un top européen avec lequel les hommes de Sylvinho aimeraient se frotter. Si la chance s'en mêle, les Lyonnais pourraient hériter des Russes du Zénith Saint-Pétersbourg. Comme pour le PSG, l'OL pourrait tomber dans le chapeau 2 sur le Real Madrid, l'Atlético Madrid ou encore Tottenham (finaliste la saison passée). Les autres adversaires de ce chapeau pourraient être plus à la portée du club de Jean-Michel Aulas.

Le LOSC, qui figure dans le chapeau 4, affrontera forcément une grosse écurie du chapeau 1 (sauf le PSG) : Liverpool, le Barça, Juventus, Bayern Munich... une affiche de rêve pour les supporters mais sans doute des points qui manqueront à l'issue de la phase de groupes. L'équipe russe du Zénith Saint-Pétersbourg semble l'adversaire le plus abordable.

Comme pour le PSG et Lyon, le LOSC est sous la menace du Real Madrid ou de l'Atlético Madrid (chapeau 2), mais aussi de l'Inter Milan (chapeau 3).

Début de la compétition le 17 septembre

La phase de groupes se déroule du 17 septembre au 11 décembre.

Les 8e de finale auront lieu en février, les quarts de finale et les demi-finales en avril et en mai et la grande finale se tiendra le 30 mai 2020 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie.

Suivez le tirage au sort en direct (18h)