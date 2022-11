Ligue des Champions : Paris s'impose 2-1 face à la Juventus mais perd la tête de son groupe

Le Paris-Saint-Germain s’est imposé ce mercredi 2 novembre, 2 buts à 1, au Juventus stadium de Turin, pour la sixième et dernière journée de Ligue des Champions. Il était qualifié avant même de jouer ce match mais l'objectif était de s'imposer pour rester en tête du groupe. Il a gagné mais termine finalement deuxième à cause de la large victoire du Benfica.

Kylian Mbappé a ouvert le score à la 13ème minute et a donné l'avantage au PSG. La Juventus a ensuite égalisé grâce à Leonardo Bonucci à la 39ème minute. En deuxième mi-temps, le PSG repasse finalement devant grâce à un but de Nuno Mendes, à la 69ème, servi par Kylian Mbappé.

Avant ce match, les Parisiens étaient premiers de la poule H mais ex-aequo avec Benfica Lisbonne, Paris devait donc gagner face à la Juventus pour garder la tête du groupe et il fallait aussi que Benfica ne gagne pas, ou que les Portugais ne gagnent pas avec trop d'avance sur Maccabi Haïfa. Benfica a finalement gagné 6-1 et passe donc devant les Parisiens. Benfica et Paris sont en fait à égalité mais Benfica a inscrit un but de plus à l'extérieur, ce qui l'avantage.

C'est donc une mauvaise opération pour Paris qui n'aura pas de petit avantage pour les huitièmes de finale et ne recevra pas au match retour une équipe dite plus faible.