Ligue des Champions : plombé par des décisions arbitrales contestables, le Stade Rennais s'incline à Chelsea

Cette défaite, qui paraît incontestable au regard du score, laissera sûrement des regrets aux Rennais. Ils ont fait longtemps jeu égal avec Chelsea, jusqu'à ce que l'arbitre de la rencontre n'enterre leurs espoirs à la 41e minute. L'instant où le match a basculé. Alors que Rennes est déjà mené 1-0 suite à un penalty transformé par Werner sur une faute de Dalbert, le latéral brésilien contre une frappe du pied avant que le ballon ne frappe son bras. Deuxième carton jaune, expulsion et penalty. Une double peine extrêmement discutable, au regard des nouvelles règles qui indiquent qu'une main ne peut être sifflée si le ballon a touché une autre partie du corps préalablement à la main.

"Il y a de l'incompréhension en effet" a admis Julien Stéphan, qui habituellement ne s'exprime jamais sur l'arbitrage. "Moi aussi j'étais sur ce règlement-là, à moins qu'il n'ait changé et qu'on en ait pas eu connaissance. Sinon il faut demander à l'arbitre, qui a pris sa décision en son âme et conscience. Pourquoi il a décidé de sanctionner cette main-là ? Je ne sais pas. Derrière il doit aussi y avoir de la psychologie parce qu'on tue le match quand on met un deuxième carton jaune à un joueur sur ce genre de situation. Après, on sait que le match est terminé donc il y a une double incompréhension en réalité. Ils ont revu, ils ont pris leur décision c'est qu'ils estimaient que c'était la meilleure mais nous on ne comprend pas. Pourquoi on vérifie celle-là et pas la main de Zouma à la 7e minute ? Il y a des incompréhensions. Je ne veux pas tomber dans la théorie du complot, loin de là, mais on est frustrés par ces décisions qui ont eu un impact important sur le déroulé du match. et le résultat final."

Avant cela, Rennes faisait jeu égal avec Chelsea, l'un des deux favoris du groupe, et habitué de la scène européenne. Et même à 10 contre 11, les Rennais ont montré de belles intentions et une qualité technique largement supérieure à celle affichée à Séville. Le troisième but des Blues signé Abraham en début de seconde période (50e) est anecdotique. Le meilleur joueur rennais ce mercredi soir, Benjamin Bourigeaud, dressait un bilan positif à la fin de la rencontre : "Il y a un sentiment de fierté d'avoir tout donné, d'avoir fait une grosse performance en équipe, sur l'état d'esprit, sur le courage, le fait de ne pas abandonner du début à la fin. C'est frustrant parce qu'on était venus avec de très bonnes intentions, je pense que dans le jeu ça s'est vu. A 11 contre 11 on les sentait pas très sereins. Après il y a ces deux faits de jeu qui font que c'est frustrant pour nous..." Une frustration que les Rennais devront vite évacuer, puisqu'ils se déplacent à Paris samedi pour rencontrer le PSG, lui aussi défait ce mercredi soir à Leipzig (2-1) en Ligue des Champions.

Le film du match