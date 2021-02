Ligue des Champions : Pochettino, l'"artisan de la victoire" du PSG face au Barça pour Eric Rabesandratana

Jamais une équipe française n'avait gagné au Camp Nou en Ligue des champions, mais hier soir le PSG l'a fait. Au-delà du score impressionnant 4-1 et de la performance incroyable de Mbappé auteur d'un triplé, Eric Rabesandratana, notre consultant sur France Bleu Paris, salue "la performance collective" à laquelle il a assisté hier soir avec toute l'équipe de France Bleu Paris aux manettes d'une émission spéciale pendant six heures.

Quatre ans après le naufrage du PSG et la remontada de Barcelone, l'ancien capitaine du PSG attendait "une proposition de jeu différente, une détermination dans les efforts différente et c'est ce qu'il y a eu et c'est ce qui a fait la différence hier".

"La manière dont le PSG a giflé Barcelone hier, c'est impressionnant, on n'avait pas vu de performance collective comme ça depuis l'arrivée de Pochettino. Hier c'est comme s'il avait réussi à recomposer le puzzle et tout s'est passé comme si c'était prévu."

Eric Rabesandratana tire son chapeau au nouvel entraîneur parisien, "un artisan de cette victoire". L'ancien capitaine du PSG salue aussi son rôle de modérateur. "Ce qui est bien c'est qu'il reste mesuré derrière", en rappelant aussitôt aux joueurs qu'il y a un match de championnat à jouer derrière, avec la réception de Monaco dimanche.

"Il dégage quelque chose de serein, et c'est l'impression qu'on avait hier, des joueurs sereins et ce n'est pas arrivé souvent en Ligue des champions."

Kylian Mbappé "efficace"

Auteur d'un triplé, le kid de Bondy a livré une performance exceptionnelle sur le terrain, privé de Neymar et de Di Maria. "C'est la meilleure prestation de Mbappé avec Paris, la prestation la plus aboutie", pour Eric Rabesandratana. "Mbappé met trois buts, mais joue son jeu normal, il n'a pas cherché à être plus important ou plus grand que d'habitude. Il a été efficace et avec le bon état d'esprit donc c'était magique."

Première manche remportée dans ce 8e de finale aller. Comment éviter la remontada le 10 mars pour le match retour ? "J'ai confiance en Pochettino pour les garder humble et prêts avec le même état d'esprit ça ira très bien."

Une victoire qui peut déclencher une envie chez Messi ? "Peut-être que cette victoire et cette maîtrise a rassuré Messi sur les performances du PSG en Ligue des champions. Donc ça peut lui donner envie de jouer dans ce collectif", estime l'ancien capitaine du PSG.