Ligue des champions : Pour éliminer Chelsea, Lille devra réaliser le plus grand exploit de son histoire

Pour rêver Lille devra montrer un tout autre visage que celui proposé lors de 2 des 3 derniers matchs disputés en L1 sur la pelouse de Pierre Mauroy. Le LOSC, tombeur de Clermont 4-0, a été incapable de dominer Metz et Saint-Etienne, deux formations qui luttent pour leur maintien, et cela, sans jamais trouver le chemin des filets. Comment peut-on, en conséquence, imaginer voir le champion de France prendre le dessus sur le champion d'Europe en titre qui n'a pas eu à forcer son talent pour remporter la première manche.

La décla : Gourvennec veut y croire

L'entraîneur lillois y croit sincèrement et il n'a pas oublié la phase de poule durant laquelle les critiques acerbes étaient nombreuses après un début de parcours raté par le LOSC : "Même si la possibilité de qualification n'est pas élevée, on donnera tout, on va se préparer pour faire un match incroyable. Et puis, je vais aussi rafraîchir la mémoire de certains. En phase de groupe, quand on perd à Salzbourg, on était donné quasi éliminé. La conférence de presse d'après match, je m'en souviens bien et j'avais dit la chose suivante, j'avais repris une expression de Claude Puel qu'il avait eu lors d'une campagne de Champion's League. Il répétait match après match: On n'a pas dit notre dernier mot. Je vais donc vous redire ce que j'ai dit à Salzbourg. Nous n'a pas dit notre dernier mot."

Gourvennec se souvient des 3 derniers matchs de poule Copier

Le joueur à suivre : Sven Botman, le vrai boss défensif

Si Le LOSC a retrouvé sa solidité défensive, il le doit aux parades de Jardim qui a remplacé Grbic, au leadership de Fonte qui ne cesse de mobiliser les troupes dans la quête du clean sheet, mais surtout à la solidité et à l'autorité retrouvées de Sven Botman. Depuis de longues semaines, le néerlandais a retrouvé le niveau qui avait fait de lui l'une des révélations de la saison dernière. Le défenseur lillois a beau avoir annoncé qu'il envisageait de ses valises en fin de saison, il reste sur le terrain un élément fiable qui laisse au vestiaire ses ambitions futures pour répondre présent au moment d'affronter les meilleurs défenseurs de L1. Botman sera donc ce soir encore très important pour rêver d'un double objectif synonyme d'authentique exploit : Marquer au moins de 2 et ne surtout pas en encaisser.

La stat : Chelsea ne perd jamais par 2 buts d'écart

Les chiffres ne sont en effet pas à l'avantage du LOSC. Jamais, cette saison, les Blues n'ont été battu par au moins deux buts d'écart. .Les Blues n'ont perdu que 5 fois cette saison. 4 fois par 1 but d'écart (face à Manchester City 0-1 à 2 reprises, face à la Juventus 0-1, face à West Ham 2-3, et une fois au terme des tirs au but (10-11) face à Liverpool en finale de la Coupe de la Ligue. Il faut remonter au 3 avril 2021 pour voir Chelsea s'incliner par au moins 2 buts d'écart : ce jour-là West Bromwich s'était imposé à Londres sur le score de 5 buts à 2.

Roman Abramovitch dans la tourmente depuis le début de la guerre en Ukraine Copier

La compo France Bleu Nord : sans Sanches touché à la cuisse face aux Verts

Jardim - Celik, Fonte, Botman, Djalo - Bamba, André, Xeka ou Onana, Gudmundsson - David, Ben Arfa ou Yilmaz.

Plusieurs membres des Dogues Pompon's Lundi midi au Cristal à Armentières - Charley Sylvain

Les supporters lillois veulent y croire

Plus de 49000 personnes sont attendus ce mercredi soir dans les tribunes de Pierre Mauroy. Toutes les associations de supporters avaient bien entendu coché cette date dans leur calendrier. Ce sera le cas, par exemple, des 65 membres des Dogues Pompon, qui ont vu le jour officiellement en 2016. Nous sommes allés à leur rencontre. Damien et ses amis, Muriel, Christophe, Johann, Sarah et Eric, ont envie de croire à l'exploit.