Ligue des Champions : pour l'OM "tout est possible" selon Christian Cataldo des Dodgers

Après le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, "on espère redorer notre blason, on va y croire jusqu'au bout" réagit sur franceinfo Christian Cataldo, le président du groupe de supporters de l’OM, les Dodgers. Les joueurs marseillais tombent en effet dans le groupe D, avec l'Eintracht Francfort, Tottenham Hotspur et le Sporting Portugal.

"Tout est possible si on gagne nos matchs à domicile"-Christian Cataldo

"J'ai eu peur de tomber dans le groupe C (face au Bayern Munich, à Barcelone et à l'Inter Milan notamment) ça aurait été un peu trop dur pour nous", avoue Christian Cataldo, "le A et le C, il fallait les éviter à tout prix." Quant aux chances de l'OM, "tout est possible si on gagne nos matchs à domicile", ajoute le président des Dodgers, pour qui "Tottenham, c'est l'épouvantail du groupe".

Sur les chances de l'OM, "le groupe a changé, l'entraîneur a changé. Ça n'est pas le même OM qui arrive : on a des joueurs qui ont l'ADN Champions League. Un joueur comme Alexis Sánchez, c'est là qu'il va être important." "On va prendre match après match, qualifions-nous déjà. Je suis prudemment optimiste", ajoute-t-il. "Mais on espère qu'on va redorer notre blason, on va y croire jusqu'au bout."

