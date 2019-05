Ligue des Champions : pourquoi les Anglais sont rois d'Europe ?

Personne ne les attendait, et pourtant ce sont eux qui se disputeront le trophée le plus convoité du foot en Europe : la Ligue des Champions. Tottenham et Liverpool s'affronteront le 1er juin prochain à Madrid pour une finale inédite, et purement anglaise.

Du beau jeu, mais pas que...

Les Anglais ont dominé la compétition, et surpris, avec leurs qualifications aussi impressionnantes l'une que l'autre (Liverpool a battu le FC Barcelone 4-0 mardi soir, Tottenham a battu l'Ajax Amsterdam 3-2 mercredi soir). Du beau jeu, mais pas que...

Les meilleurs joueurs et entraîneurs

Les clubs anglais sont en effet les plus riches en Europe, et peuvent se payer du coup l'élite du football mondial : les champions du monde Paul Pogba et Hugo Lloris, l'attaquant Mohamed Salah, l'attaquant anglais Harry Kane, ou encore l'Argentin Sergio Agüero. Mais aussi des entraîneurs prestigieux, comme Pep Guardiola à Manchester City, considéré comme le meilleur du monde, Jürgen Klopp à Liverpool ou José Mourinho, récemment démis de ses fonctions de manager de Manchester United.

Des stades ultramodernes

Le tout avec du grand spectacle dans des stades ultramodernes pour attirer les supporters, et l'esprit british où l'on joue pour attaquer et marquer et pas seulement défendre, pour ne pas perdre.

Le stade d'Old Trafford de Manchester United © AFP

Le Emirates Stadium où joue Arsenal à Londres © AFP