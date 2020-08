Ligue des Champions : le PSG bat l’Atalanta Bergame et se qualifie pour les demi-finales

C'est fait ! Mais après un long suspens ! Le PSG est en demi-finale de la Ligue des champions après sa victoire ce mercredi soir face à l'Atalanta Bergame, victoire 2-1 après des buts de Marquinhos et Choupo-Moting. C'est la première fois que l'équipe de la capitale se qualifie pour les demi-finales de la C1 sous l'ère qatarie.

Résumé de la rencontre

Que ce fut long mais quel final pour le PSG et tous ses supporters ! Après un match des occasions manquées, le PSG a fini par renverser la vapeur à la toute dernière minute, littéralement. Menés 1-0 jusqu'à la 90e minute, les Parisiens se sont délivrés in extremis quand Marquinhos marque à la 90e minute. Il reste alors cinq minutes de temps additionnel pour réaliser le rêve et c'est Choupo-Moting qui met le but de la victoire à la 93e minute. Le PSG est en demi de la Ligue des champions ! Le PSG décroche sa première demie depuis 25 ans.

Demi-finale contre Leipzig ou l'Atlético

Les Parisiens ont donc rendez-vous avec les demi-finales le 18 août prochain face à Leipzig ou à l'Atlético Madrid pour une place en finale de la Ligue des champions. Les deux équipes s'affrontent ce jeudi soir à 21h. Ça sera bien évidemment à suivre sur France Bleu Paris et sur francebleu.fr. Match à 21h toujours à Lisbonne au Portugal.

Revivez le match, action par action