Ligue des champions : PSG – Bayern, le choc tant attendu

Ce mercredi, le Paris Saint-Germain va rencontrer le Bayern Munich en Ligue des champions au Parc des Princes à 20h45. Un combat très attendu par les supporters et les dirigeants.

Le Paris Saint-Germain va défier le Bayern Munich ce mercredi à 20h45 au Parc des Princes pour la phase de groupes de la Ligue des champions. Il s’agit du premier rendez-vous qui va permettre d’évaluer le réel niveau du club parisien pour cette saison. Neymar, absent à Montpellier pour blessure à l’orteil, sera de nouveau présent parmi ses coéquipiers. Après le scandale entre les deux attaquants face à Lyon, Unai Emery a déclaré lors de la conférence d’avant-match que "Cavani et Neymar savent qui devra tirer" en cas de penalties.

Le retour d’Ancelotti dans l’antre du Parc

Près de quatre ans se sont écoulés depuis le dernier passage de Carlo Ancelotti au Parc des Princes. L’ancien entraîneur (décembre 2011 - juin 2013) du Paris Saint-Germain a joué un rôle primordial dans ce club, faisant venir des joueurs aussi talentueux qu’Ibrahimovic ou Thiago Silva. Il a réussi à mener son équipe en quart de finale de la Ligue des champions, avant d’être éliminé par le FC Barcelone. Marco Verratti se rappelle de lui comme quelqu’un de très important dans sa carrière : "Je suis arrivé très jeune à Paris, il m’a aidé à avoir confiance en moi".

2000 : Le dernier affrontement entre le PSG et le Bayern Munich

Cela fait 17 ans que le PSG et le Bayern Munich ne s’étaient pas rencontrés. C’était le 26 septembre 2000 à l’occasion des phases de poules de la Ligue des champions. Paris s’était imposé au Parc (1-0) avant de céder en Allemagne (0-2). Notre consultant PSG, Eric Rabésandratana jouait ce soir-là. Il nous raconte un des souvenirs les plus marquants de sa carrière : "Il y avait une ambiance de dingue au Parc, les supporters parisiens étaient comme des fous, nous étions comme des fous… Il y a une atmosphère beaucoup plus intense lors d’un match de Ligue des champions par rapport à un match de championnat. C’était difficile mais nous avons su rééquilibrer le jeu."