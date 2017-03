Ligue des Champions - PSG : cauchemar au Camp Nou, Paris éliminé par Barcelone (6 buts à 1)

Ce mercredi, le PSG s'est fait humilier par le FC Barcelone en 8e de finale de Ligue des Champions. Victoire 6 buts à 1 et qualification des Catalans pour les 1/4 de la compétition alors que Paris avait gagné le match aller 4-0. Le PSG vient de vivre la pire soirée de son histoire footballistique.

Même dans son cauchemar le plus fou, le PSG ne pouvait pas imaginer un tel scénario. Paris a sombré face à un FC Barcelone moyen mais très efficace. C'est un naufrage collectif pour les parisiens qui malgré ce match médiocre était encore à la 88e minute de jeu qualifié (3-1) avant d'encaisser 3 buts ... 3 buts en 7 minutes et le dernier à la 90+5' par Sergi Roberto. Paris vient de vivre le pire match de son histoire. L'élimination la plus humiliante. Le club de la capitale va avoir du mal à s'en remettre dans les jours, semaines et mois à venir.

Feuille de match

Buts Barcelone : 3' L.Suarez, 40' csc L.Kurzawa, 50' sp L.Messi, 88' Neymar, 90+1' sp Neymar, 90+5' S.Roberto

Buts Paris : Cavani 62'