Ligue des Champions PSG - Les reines du Parc s'offrent une nouvelle demi-finale (victoire 4-0 face Bayern Munich)

Ce mercredi, le PSG a battu sèchement le champion d'Allemagne en quart de finale retour de Ligue des Champions féminine. C'est la 3ème fois en 3 ans que Paris se qualifie pour les demi-finales de la compétition. Les footballeuses du PSG affronteront au prochain tour ... le FC Barcelone.

Elles l'ont fait ! Après la défaite 1-0 du match aller, les joueuses du PSG ont renversé la tendance et se sont qualifiées sans trembler pour les demi-finales de la Ligue des Champions face au Bayern Munich. Une victoire 4 buts à 0 grâce à un doublé de Cristiane (12', 51'), Shirley Cruz (42') et Marie-Laure Delie qui a montré le chemin de la victoire dés la 3' minute de jeu. Cette soirée a été parfaite pour les Parisiennes qui ont joué devant plus de 10 000 spectateurs au Parc des Princes.

Le FC Barcelone au prochain tour ...

C'est un clin d'oeil du destin mais en demi-finales les footballeuses parisiennes vont peut être pouvoir laver l'affront du FC Barcelone contre les garçons du PSG (Remontada 6 buts à 1). Paris va défier la section féminine du FC Barcelone le 22 et 29 avril (aller en Espagne, retour peut être à nouveau au Parc des Princes).