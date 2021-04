Ligue des Champions : PSG - Manchester City, l'essentiel à savoir

Et si le Paris Saint-Germain remportait enfin la Ligue des Champions, après laquelle il court depuis de nombreuses années ? La coupe d'Europe est un objectif affiché de QSI (Qatar Sports Investments), l'organisation qatarie qui a racheté le PSG en 2011. Dans le dernier carré, il reste Chelsea, le Real Madrid, le PSG et son adversaire en demi-finale, Manchester City. Le match aller se joue ce mercredi, à 21 heures, au Parc des Princes, à huis clos.

Dans quelle forme est Paris ?

Le PSG monte en puissance et vient de récupérer tout son effectif à l'exception du troisième gardien, Alexandre Letellier, et de l'arrière gauche Juan Bernat, blessé pour la saison au genou. Même le capitaine, un des meilleurs défenseurs au monde, Marquinhos, blessé aux adducteurs contre Munich au tour précédent, est dans le groupe de Paris. Selon ses dernières performances à l'entraînement il devrait pouvoir être titulaire. Le PSG possède également dans ses rangs "le meilleur gardien du monde", selon le président Nasser al-Khelaïfi, Keylor Navas. Surtout, Kylian Mbappé est en pleine forme, il a déjà inscrit 37 buts cette saison, dont 8 en 9 matchs de Ligue des Champions. Neymar, lui, revient de blessure et devrait être à 100% ce soir.

Dans quelle forme est Manchester City ?

Les Citizens ont gagné 30 de leurs 33 derniers matchs. Une série impressionnante qui permet aux Skyblues de dominer le difficile championnat d'Angleterre (la Premier League) mais aussi de remporter la coupe de la Ligue anglaise (c'était dimanche) et donc de se qualifier en Ligue des Champions. Comme pour Paris, l'effectif ne compte pas de blessés importants et semble en pleine possession de ses moyens, en pleine confiance. Le danger peut venir de partout dans cette formation : en Ligue des Champions 9 joueurs différents ont inscrits au moins un but cette saison.

Qui est favori ?

Difficile à dire. Le Paris Saint-Germain a éliminé successivement le FC Barcelone, en huitième de finale, puis le Bayern Munich, tenant du titre, en quart de finale. En phase de poules, Paris avait réussi à s'extirper d'un groupe très difficile composé de Leipzig (demi-finaliste l'an passé), Manchester United et Istanbul Basaksehir. Manchester City a éliminé le Borussia Dortmund au tour précédent et le Borussia Mochengladbach en 1/8 de finale. Un parcours moins impressionnant que celui du PSG, mais vu la série de victoires en cours, City est vu comme "légèrement favori" par la presse anglaise. Chez Tripy Makonda, ancien joueur du PSG, on jauge les chances de qualification à "50/50".

Quels duels surveiller ?

À distance, Kylian Mbappé et Phil Foden, anglais de 20 ans, sont les joueurs les plus dangereux de leurs équipes respectives. Chez Manchester, il faudra regarder avec attention Kevin de Bruyne, milieu de terrain belge très influent dans le jeu et très précis sur coups de pied arrêtés. Le match est aussi un duel de coachs latins, entre Pep Guardiola (ex Barcelone et Bayern) et Mauricio Pochettino (ex Tottenham et ex joueur du PSG) mais également une lutte de riches propriétaires. Le club anglais est soutenu par des fonds venant des Emirats Arabes Unis, quand Paris profite d'une manne financière venue du Qatar.