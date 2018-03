Paris

Le Collectif Ultras Paris (CUP) va sortir l'artillerie lourde, à l'occasion du défi de la saison contre le Real Madrid et le match aller perdu 3 buts à 1. Dans Tribune PSG ce lundi après-midi, son président Romain Mabille nous a donné un avant-goût des principales animations prévues pour faire monter la température comme jamais dans les tribunes du Parc des Princes.

"On va essayer de donner un coup de main dans la Tribune Boulogne et à plein d'endroits pour que tout le stade s'enflamme pour ce #PSGREAL " Romain Mabille le pdt du @Co_Ultras_Paris était l'invité de Tribune PSG #Fbsport → émission en intégralité → https://t.co/60QD75Z7vZpic.twitter.com/YyPKeC3dQe — France Bleu Paris (@francebleuParis) March 5, 2018

"On a tous à cœur que que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles" nous dit le leader des ultras qui promet "des animations, de l'échauffement à la fin du match pour faire de cette soirée une soirée historique". Mais les ultras vont commencer à faire monter la température bien avant, pour se rendre le plus tôt possible au Parc : "on va aller au stade tous ensemble en faisant la fête". Le rendez vous est fixé à 18 heures à la fontaine Porte d'Auteuil. Les tribunes ouvrent à 18 heures 30.

Tout un stade rouge et bleu

Dans l'enceinte du Parc, les ultras ont vu grand aussi. A tel point qu'ils ne vont pas se contenter de mettre l'ambiance en tribune Auteuil comme d'habitude. A Boulogne aussi, comme la rumeur a circulé ces derniers jours ? Non, répond Romain Mabille, pour qui l'implantation du collectif dans la tribune d'en face "n'est pas à l'ordre du jour". Mais demain soir les supporters ne seront jamais loin du CUP, qui sera présent partout. "On va essayer de donner un coup de main dans la Tribune Boulogne et à plein d'endroits pour que tout le stade s'enflamme". Un Parc bicolore : "on a prévu un tifo de grande envergure. On a fait en sorte que tout le stade soit rouge et bleu". Les ultras demandent à tous les spectateurs de venir avec une écharpe aux couleurs du club.