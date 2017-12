Paris, France

PSG - Real si je trouve un billet autour de 100 balles j’irai vivre la champions league — Мохамед (@_MohamedNdiaye) December 12, 2017

Depuis lundi midi, les supporters du PSG veulent savoir quand la billetterie sera disponible pour la rencontre face au Real Madrid du mardi 6 Mars 2018 (20h45). Le site du club a vite été débordé mais la billetterie du PSG devait mettre en place les offres. Nous vous les dévoilons.

Passage obligé pour peut-être décrocher un ticket : la carte MyParis

Avant l'annonce de PSG - Real Madrid, la carte MyParis (programme doté de plusieurs avantages) comptait 35.000 membres mais depuis le tirage 1000 personnes se sont inscrites pour obtenir cette carte qui garantira d'accéder à une offre billetterie (ticket sec) pour le match phare des 8èmes de finale de la Ligue des Champions.

Un "pack 3 matchs" à venir avec ... le Real à l'intérieur pour 100 euros

Depuis le début de la saison, le PSG joue tous ses matchs à guichets fermés. Pour les fêtes de noël, un ticket pour un match avec Neymar et Mbappé n'a pas de prix. Des matchs comme celui contre Montpellier (27-01-2018) et celui contre Strasbourg (17-02) affichent déjà complet et il ne reste par exemple que 270 tickets disponibles pour celui contre Dijon (17-01). Dans cette fièvre acheteuse, le PSG va dévoiler dans les heures/jours à venir une offre limitée "pack 3 matchs" à 100 euros avec à l'intérieur ... le match du Real. Et pour ceux ou celles qui veulent voir tous les matchs de la deuxième partie de saison, il reste seulement 60 abonnements mi-saison sur les 1.500 disponibles (premier prix 680 euros).