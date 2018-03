Le PSG est au pied de l'exploit le plus important de son histoire. Ce mardi à 20h45, à l'occasion du match retour des 8e de finale de la Ligue des Champions, Paris reçoit le Real Madrid (vainqueur à l'aller 3-1). Pour sortir les Madrilènes, les Parisiens vont devoir se transcender.

Paris

Parfois un club, une ville, ses supporteurs ont rendez-vous avec l'histoire. Ce soir, le match qui attend le PSG est de ce niveau. De celui qui peut propulser loin dans la galaxie football ce PSG qui court justement après cette reconnaissance depuis qu'il est sous pavillon qatari.

Face au double champion d'Europe en titre, après avoir perdu le match aller (3-1) et sans Neymar blessé, le PSG s'il élimine le Real Madrid peut écrire une grande page de son histoire.

"Changer le cours de l’histoire pour le PSG"

Avant cette rencontre choc que toute la planète foot va scruter, le PSG a envoyé Dani Alves le latéral droit brésilien face à la presse. Un cadre qui a fixé le cap pour cette rencontre "il n'y a rien de plus motivant que ce genre de match" et parlé de son ami Neymar, le grand absent de cette rencontre.

Compo probable du PSG

Aréola - Alves, Kurzawa, Silva, Marquinhos - Motta, Verratti, Rabiot - Mbappe, Di Maria et Cavani

Un Parc des Princes électrique

Si Paris veut faire trébucher le Real Madrid, il va bien sûr falloir des joueurs à 200% sur le terrain et aussi un public XXL. Conscient de cela, le club a proposé au CUP (collectif ultras Paris), habituellement installé en Tribune Auteuil, d'investir également les autres tribunes du Parc pour ce match, histoire de chauffer un peu plus l’ambiance et de rendre le Parc des Princes (qui affiche bien sûr complet) incandescent.

Dans la même veine et afin de rendre cette journée un peu plus exceptionnelle, le club appelle ses supporteurs à porter aujourd'hui le maillot du club au travail, à l'école et dans tous les endroits de la capitale. Un hashtag fait aussi son chemin sur les réseaux sociaux : #Ensembleonvalefaire.

PSG - REAL MADRID, 8e de finale retour de Ligue des Champions, émission spéciale sur France Bleu Paris et en Facebook Live dès 20h ce mardi