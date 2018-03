Le PSG lance ce jeudi une campagne de mobilisation de ses supporters pour le choc retour des 8èmes de finale de Ligue des Champions, mardi à 20h45. "Ensemble on va le faire", le 6 mars les fans du club de la capitale sont invités à porter les couleurs du club toute la journée avant le match.

Paris, France

C'est dans les travées du parc des princes à l'occasion du match PSG - OM (3-0, 28 février coupe de France) que nous avons trouvé ce prospectus. Six supporters maillot sur le dos et un slogan "Ensemble on va le faire", le PSG appelle ses fans à porter les couleurs du club de la capitale toute la journée du 6 mars 2018. Une opération qui ressemble au "Jour de Maillot", organisé le 21 octobre 2015, le jour de la venue ... du Real Madrid en match de poule de Ligue des Champions.