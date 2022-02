Ligue des Champions : PSG - Real Madrid, un huitième au parfum de finale

C'est une finale avant l'heure qui va laisser sur le carreau une équipe calibrée pour au minimum jouer le dernier carrée de Ligue des Champions. Le Paris SG de Lionel Messi et le Real Madrid, prétendant de Kylian Mbappé, s'affrontent plus tôt qu'espéré mardi (21h00) dans un huitième de finale aller que Neymar et Karim Benzema, incertains, espèrent disputer.

Au PSG, où la Ligue des champions constitue l'alpha et l'oméga de la saison, le début de la phase à élimination directe promet de raviver la flamme d'une équipe parisienne qui n'a procuré que trop peu d'émotions cette saison, hormis les fulgurances de l'astre Mbappé. Il existe deux Paris, celui des grands rendez-vous européens, et celui qui prend à la légère ses matches sur la scène nationale, avec un détachement qui désespère jusqu'à ses ultras, en colère contre les quelques "mercenaires surpayés" qui jouent "sans motivation".

Voilà une occasion de se réconcilier à l'heure d'affronter le grand Real, treize fois champion d'Europe (un record) et désigné adversaire des Parisiens après un tirage au sort bâclé par l'UEFA et finalement donné à refaire.

Match spécial pour Mbappé et Messi

"Nous avons effectué un grand travail. Mardi, nous arriverons dans les meilleures conditions", a assuré l'entraîneur parisien Mauricio Pochettino, qui en appelle à "l'union" avec les supporters qui ont protesté vendredi contre Rennes (1-0). Avant le match retour, le mercredi 9 mars au stade Santiago-Bernabeu, il est encore trop tôt pour aborder les conséquences dramatiques qu'une élimination pourrait avoir sur le club, qui a atteint le dernier carré ces deux dernières années.

Critiqué depuis des mois, Pochettino joue certainement sa place sur cette double confrontation, lui que les rumeurs voient être remplacé par Zinédine Zidane en cas de licenciement. Aujourd'hui, l'entraîneur argentin préfère parler des forces de son équipe: sa défense retrouvée, qui n'a concédé qu'un seul but sur ses sept derniers matches, la présence du maître à jouer Marco Verratti, le souvenir de la victoire contre Manchester City en septembre (2-0), ou la grande forme de Mbappé, encore buteur vendredi. L'attaquant superstar se prépare à vivre une soirée spéciale face au Real, qui rêve de l'attirer à l'expiration de son contrat, en juin prochain. "Je suis concentré sur le fait de gagner contre le Real Madrid, et on verra après ce qui se passera", a déclaré le joueur le 6 février.

Autre argument en faveur des Parisiens, la présence de Messi, la superstar aux 26 buts en 45 matches face aux Madrilènes, qu'il a pris l'habitude de martyriser lorsqu'il portait le maillot du FC Barcelone.

Qui dans le 11 de départ parisien

Pour cette rencontre, un seul joueur est forfait : c'est Sergio Ramos. Toujours en délicatesse avec un mollet, l'ancien capitaine du Real Madrid va regarder le match des tribunes. Neymar qui a repris l'entraînement collectif sera lui normalement au moins sur le banc. Tout comme Gana Gueye et Abdou Diallo, les deux vainqueurs de la Can sont trop justes pour être titulaire a indiqué l'entraîneur du PSG.

11 de départ possible : Navas, Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes, Danilo, Verratti, Paredes, Messi, Di Maria et Mbappé

Finalement à bien y regarder, le PSG ne sera pas loin de sa configuration "galactique" face au Real qui présente, de son côté, un visage plus collectif que lors de ses derniers sacres européens.

Le club madrilène espère que Karim Benzema sera compétitif pour cette rencontre. Le buteur des Bleus, qui se remet d'une blessure à la jambe gauche, est du voyage à Paris mais il risque de manquer de rythme "Je me sens beaucoup mieux. On verra après l'entraînement (ce lundi soir) si je peux jouer. C'est clair, je me sens bien mais il faut que j'aie plus de sensations pour savoir si je peux jouer cette rencontre."