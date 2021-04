Ligue des champions : Quand les Girondins de Bordeaux terrassaient le Bayern Munich

Les Marine et Blanc s'imposaient 2 à 0 à l'Allianz Arena en phase de poules grâce à des buts de Gourcuff et Chamakh.

Ce mercredi matin, on a la solution pour le PSG pour battre le Bayern Munich. Il suffit de suivre les pas des Girondins de Bordeaux ! Les Marine et Blanc l'ont déjà fait, c'était il y a un peu plus de 11 ans. Le 3 novembre 2009, les joueurs de Laurent Blanc terrassaient le grand Bayern 2 à 0 devant les 66.000 spectateurs de l'Allianz Arena en phase de poules de la Ligue des champions.

à lire aussi Ligue des champions : les raisons de croire à une performance du PSG face au Bayern Munich

Un véritable exploit surtout qu'ils avaient déjà battu les Bavarois un mois plus tôt au stade Chaban-Delmas. A l'époque, les Bordelais étaient au sommet avec une équipe qui marchaient sur l'eau à l'image des deux buteurs du soir à Munich, Yoann Gourcuff et Marouane Chamakh. En face, il y avait tout de même Robben, Lahm, Van Bommel ou encore Klose. D'ailleurs cette saison-là, le Bayern Munich atteindra la finale de la Ligue des champions après avoir notamment battu Lyon en demi-finale. Des Lyonnais qui avaient éliminés les Girondins en quart de finale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Girondins version 2021 ont eux repris l'entraînement ce mardi. Un retour au Haillan après la nouvelle défaite du weekend face à Strasbourg. Ils n'arrivent pas à sortir la tête de l'eau avec une 8e défaite en 10 matchs de Ligue 1. Dimanche prochain, les Bordelais joueront un nouveau match capital dans la course au maintien avec un déplacement à Saint-Etienne. Mais d'ici là, ils vont essayer de se vider la tête car ça devient très compliqué. Pour rappel, les Girondins comptent sept points d'avance sur la zone rouge à sept journées de la fin du championnat.