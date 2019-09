Ligue des Champions : quelques anciens du FC Metz dans la cour des très grands

Elle débute ce mardi et c'est la compétition phare du football européen. La prestigieuse Ligue des Champions sera aussi cette saison, un tout petit peu, Grenat. Revue d'effectifs.

Metz, France

Cinq anciens joueurs du FC Metz vont participer cette saison à la Ligue des Champions, dont la phase de poules débute ce mardi 17 septembre. L'ex-Grenat, Sadio Mané, va, notamment remettre avec Liverpool son titre à jeu.

Sadio Mané, l'une des nouvelles stars du foot européen

L'attaquant sénégalais de Liverpool, a réalisé la saison passée, une magnifique Ligue des Champions. En finale contre Tottenham, il est à l'origine du pénalty transformé par son coéquipier Mohamed Salah. Sadio Mané est l'un des candidats à la victoire au prochain Ballon d'Or. Il a joué à Metz lors de la saison 2011-2012 et quelques semaines en National, avant son transfert au Red Bull Salzbourg. Cette saison, Liverpool affrontera en phase de poules, Naples, Salzbourg et Genk.

Koulibaly, le géant du Napoli

Kalidou Koulibaly, le défenseur du Napoli, va retrouver, durant la phase de poules son ancien coéquipier du FC Metz, Sadio Mané. Il va aussi affronter un autre de ses anciens clubs, la formation de Genk qui l'avait accueilli en juin 2012, après la relégation du club à la Croix de Lorraine en National.

Pjanic, un premier titre européen pour ses 30 ans

Miralem Pjanic et la Juventus de Turin seront opposés en phase de poule aux Allemands de Leverkusen, à l'Atlético Madrid, et au Lokomotiv Moscou. Le milieu de terrain fêtera en 2020 ses 30 ans. Il a débuté sa carrière au FC Metz, avant d'être transféré à Lyon en 2008 puis à l'AS Roma. Il a rejoint la Juve en 2016. Il a disputé et perdu la finale de la Ligue des Champions en 2017 contre le Réal Madrid.

Cornet et Pied, avec Lyon et Lille

Le défenseur lillois Jérémy Pied retrouve la Ligue des Champions. Il l'avait déjà disputé en 2010, avec l'Olympique Lyonnais. Jérémy Pied a porté le maillot du FC Metz durant la saison 2009-2010. Le Losc sera opposé en phase de poules à l'Ajax, à Chelsea et à Valence.

L'attaquant lyonnais Maxwell Cornet participera aussi à cette prestigieuse compétition. Formé à Metz, il a été transféré à Lyon en janvier 2015. L' OL jouera contre le Zénith St Pétersbourg, le Benfica Lisbonne et Leipzig.