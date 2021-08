Ligue des Champions : quels adversaires pour le PSG et Lille ?

2021-2022 sera-t-elle enfin la bonne saison pour le PSG ? Le club de la capitale n'a jamais caché son ambition de remporter la Ligue des Champions et a sorti les grands moyens pour y parvenir avec un mercato de superstars, dont Leo Messi. Mais avant de soulever une hypothétique coupe européenne, la route est encore longue. A commencer par le tirage au sort de la phase de groupes qui a lieu ce jeudi (18h).

Ayant terminé à la deuxième place de Ligue 1 la saison dernière, Paris n'est paradoxalement pas dans le chapeau des têtes de série, malgré sa myriade de stars. Le club de Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos et Kylian Mbappé (pour l'instant) n'apparaît que dans le deuxième chapeau. Les résultats en demi-teinte de la saison dernière ont rattrapé des Parisiens, qui cette année, ont promis de ne laisser aucun titre aux autres.

Le premier chapeau est composé des champions des six pays les mieux classés au coefficient UEFA (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, France, Portugal), ainsi que des vainqueurs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Les chapeaux 2 à 4 sont définis en fonction du coefficient UEFA de chaque club. Trois places restent à pourvoir, ainsi que les emplacements de Besiktas et du Dynamo Kiev.

Tirage au sort de la Ligue des Champions à suivre en direct jeudi à 18h sur francebleu.fr

Paris dans le second chapeau

Mais il faudra peut-être passer par un cador d'entrée, comme Chelsea, tenant du titre, ou Manchester City, qui les a éliminés en demi-finale de C1 la saison dernière. Une main peu généreuse peut aussi désigner le Bayern Munich, son tombeur en finale de l'édition 2020, face auquel le PSG a pris une brillante revanche au printemps dernier, en quarts. Mais dans la capitale, le club ne jure que par lui-même pour conquérir une première Ligue des champions, dont rêve son propriétaire qatarien. Le recrutement cet été de Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi et Gianluigi Donnarumma a doté le PSG d'une force de frappe inégalée dans son histoire.

En plus du collectif, la recette du succès doit aussi comprendre "un peu de chance. On peut avoir la meilleure équipe du monde et ne pas gagner", a souligné Messi, quatre fois vainqueur de la C1 avec le Barça. Le tirage sourira à Paris s'il tombe sur le Sporting Portugal ou Villareal, moins habitués à ce niveau de la compétition. Même constat s'il évite le FC Porto, le RB Leipzig ou l'AC Milan, épouvantails des chapeaux 3 et 4.

Lille dans le premier chapeau

Lille aborde en champion de France ses retrouvailles avec la C1, deux ans après l'avoir quittée la tête basse, sans le moindre succès dans son groupe. Mais son statut ne le protège pas d'une poule relevée, d'autant que le chapeau 2 fourmille d'anciens vainqueurs de la compétition : Real Madrid, FC Barcelone, Liverpool, Manchester United, Juventus, Dortmund.

Monaco peut encore espérer jouer la phase de groupes, s'il parvient à rattraper, mercredi sur le terrain du Shakthar Donetsk, sa défaite lors du barrage aller (1-0). La dernière participation à la C1 de l'ASM remonte à la saison 2018-19. Les Monégasques avaient alors terminé avec un seul petit point. En cas de qualification, ils seront reversés dans le quatrième chapeau, ce qui les exposera à un automne difficile. S'ils perdent, ils joueront la Ligue Europa, aux côtés de Marseille et Lyon, qui connaîtront vendredi leurs adversaires.