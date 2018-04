C'est le choc de ces demi-finales de Ligue des Champions : le Real Madrid affrontera le Bayern Munich. Le tirage au sort en a décidé ainsi ce vendredi. Dans l'autre demi-finale, l'AS Roma fera face à Liverpool.

Le premier match verra donc s'opposer deux monstres. Le Bayern et le Real, c'est 17 Ligue des champions à eux deux, dont 12 pour le club de Madrid, record du genre.

Dans la deuxième rencontre, la Roma semble l'équipe la plus faible, mais Liverpool devra se méfier : le Barça de Lionel Messi a appris cette semaine à se dépens le sens du mot "rimonta", éliminé 3 à 0 en quart retour après avoir gagné l'aller 4 à 1.

Les matches auront lieu les 24 et 25 avril (aller) et 1er et 2 mai (retour). La finale se joue à Kiev le 26 mai.