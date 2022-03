Ligue des Champions : Real Madrid - PSG, Paris a son destin en main

1-0 à nouveau pour le PSG face au Real Madrid... on signe tout de suite !

C'est l'histoire de deux ogres, l'un est français, l'autre est espagnol et ce mercredi soir vers 23h l'un des deux va se retrouver à terre. Une élimination en Ligue des champions qui va faire grand bruit et bien évidement au PSG, on imagine pas cette sortie.

Finaliste de la C1 en 2020, le PSG s'est imposé in extremis à l'aller (1-0) contre le Real Madrid, 13 fois sacrée dans l'épreuve-reine (un record). Une victoire minimale acquise en toute fin de rencontre malgré une nette domination, sur un chef d'oeuvre de Kylian Mbappé, qui avait également obtenu un penalty manqué par Lionel Messi.

Mbappé au coeur du match

Touché au pied gauche à l'entraînement lundi, Mbappé a passé un examen qualifié de "rassurant" par son club, avant un nouveau point qui doit être fait mardi. Les supporters parisiens seront suspendus aux nouvelles de l'attaquant de 23 ans, qui sera d'autant plus attendu à Madrid qu'il pourrait revêtir le maillot du Real d'ici quelques mois, n'ayant toujours pas prolongé son contrat avec le PSG.

Entre deux équipes qui semblent lancées vers le titre dans leur championnat respectif et qui sont éliminées de leur coupe nationale, l'enjeu est très élevé afin d'éviter une fin de saison décevante.

Défendre ou attaquer ?

Reste à savoir quelle attitude va avoir le PSG sur cette rencontre, gestionnaire de petit patrimoine ou équipe offensive qui va chercher un nouveau succès sur les terres de son ennemi juré. En tout cas pour Mauricio Pochettino pas question de calculer quoi que ce soit sur ce match :

La meilleure manière de défendre pour une équipe comme le PSG est d'attaquer, dominer, jouer dans le camp adverse, comme nous l'avons fait pendant 90 minutes au Parc. Nous savons que ce sera un Madrid différent de l'aller, mais c'est un match couperet, une finale. Si nous sommes éliminés, il n'y aura pas d'autre match de Ligue des champions cette saison, mais je préfère voir les choses sous un angle positif. Nous sommes des compétiteurs.

Quelle 11 de départ ?

Si tout va bien au PSG, ce soir 10 des 11 joueurs qui ont battu le Real Madrid à l'aller devrait débuter. Seul Neymar va remplacer Angel Di Maria. Au poste de gardien de but sauf grosse surprise, Donnaruma va à nouveau garder les gants.

PSG : Donnaruma - Hakimi, Kimpembe, Marquinhos (cap.), Nuno Mendes - Verratti, Danilo, Gueye - Neymar, Messi, Mbappé

Real Madrid - PSG, émission spéciale sur France Bleu Paris de 18h à minuit

