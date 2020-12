Sans idées, le Stade Rennais s'est incliné logiquement à Krasnodar (1-0) et dit adieu à l'Europe. Les Rennais ont une nouvelle fois manqué d'efficacité dans les deux surface. Cette campagne de Ligue des Champions "est un échec" pour le capitaine Damien Da Silva.

Ligue des Champions. Rennes s'incline logiquement à Krasnodar et dit adieu à l'Europe

C'est une énorme déception pour le Stade Rennais : vaincus à Krasnodar, les Rouge et Noir disent adieu à l'Europe et sont assurés de terminer derniers de leur groupe. Les hommes de Julien Stéphan n'ont pas semblé en mesure de renverser la situation après l'ouverture du score de Berg (71e). Avec une victoire en douze matchs, Rennes traverse une crise de résultats et disputera un match pour du beurre face à Séville la semaine prochaine au Roazhon Park. Il faudra se remobiliser pour repartir de l'avant dès samedi, avec la réception de Lens à 17h.

Le film du match