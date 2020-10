Ligue des Champions : Rennes sans Camavinga ni Nzonzi à Séville

Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi lors d'un entraînement de pré-saison

Alors que le Stade Rennais s'apprête à affronter l'adversaire le plus redoutable sur le papier dans son antre, le FC Séville, le club ne pourra pas compter sur ses deux Bleus Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi. Le premier n'a pas pu prendre part aux dernières séances collectives avec l'équipe, et serait souffrant sans que le club n'ait pour l'instant communiqué sur la raison de son absence.

Quant à Steven Nzonzi, le Stade Rennais vient de publier un communiqué annonçant sa suspension par l'UEFA "suite à un comportement jugé antisportif à l’issue de la réception de Krasnodar. Cette suspension prend effet immédiatement."

Vingt-trois joueurs rennais se sont envolés pour l'Andalousie ce mardi en début d'après-midi : Gomis, Salin, Bonet - Traoré, Da Silva, Nyamsi, Aguerd, Rugani, Dalbert, Truffert- Ugochukwu, Grenier, Bourigeaud, Léa-Siliki, Martin - Terrier, Del Castillo, Gboho, Doku, Guirassy, Hunou, Rutter.