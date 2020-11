Ligue des Champions : Rennes se déplace à Londres sans Camavinga, Soppy et Martin

Julien Stéphan a communiqué ce mardi son groupe de 23 joueurs qui s'apprête à s'envoler pour Londres afin d'affronter Chelsea mercredi (21h) pour son troisième match de poules de Ligue des Champions.

Eduardo Camavinga, insuffisamment remis de sa blessure contre Angers, est absent. Plus surprenantes, les absences de Brandon Soppy et Jonas Martin, qui faisaient partie du groupe rennais samedi dernier contre Brest. Niang (reprise), Maouassa (reprise), Rugani (blessure) et Tait (maladie) ne feront pas le voyage non plus. Sur les 23 joueurs du groupe rennais pour Chelsea, 11 ont été formés au club.