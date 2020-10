Idrissa Gueye et Thilo Kehrer font leur retour dans le groupe parisien qui s'est envolé pour Istanbul. Le PSG affronte Basaksehir ce mercredi pour son second match de poule de la Ligue des champions.

Ligue des champions : retour de Gueye et Kehrer dans le groupe parisien pour affronter Basaksehir

Le PSG enregistre deux retours dans son groupe avant d'affronter Basaksehir mercredi en Ligue des champions. Le milieu Idrissa Gueye et le défenseur Thilo Kehrer font partie des 23 joueurs qui se sont envolés pour Istanbul ce mardi. Le premier souffrait d'une déchirure aux ischios jambiers, le second ne jouait plus depuis la mi-septembre après une blessure aux adducteurs. Thomas Tuchel devra tout de même composer avec cinq absents dont Julian Draxler touché à la cuisse gauche samedi face à Dijon.

Six absents

La liste des blessés diminue tout doucement au PSG. Six joueurs seront absents mercredi à Istanbul : Icardi, Verratti, Jésé, Paredes, Bernat et Julian Draxler. L'international allemand s'est blessé aux ischios jambiers gauches samedi au Parc des Princes face à Dijon. Le milieu est indisponible au moins jusqu'à la prochaine trêve internationale mi-novembre.