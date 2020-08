Ligue des Champions : revivez la victoire du PSG sur Leipzig et la qualification pour la finale

Vous l'avez vécu ce mardi soir sur France Bleu Paris, la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions après sa victoire face à Leipzig (3-0). Pour les retardataires, on vous propose de revivre les buts et la victoire de Paris dans les conditions du direct.

C'est une qualification historique. Le Paris-Saint-Germain a éliminé Leipzig ce mardi soir en demi-finale de la Ligue des Champions après sa victoire 3 buts à 0. Les buts sont signés Juan Bernat, Angel Di Maria et Marquinhos.

Prestation XXL d'Angel Di Maria

Après un coup-franc tiré par Di Maria à quelques mètres de la surface de réparation allemande, le Brésilien Marquinhos s'impose dans les airs et ouvre la marque à la 13e minute de jeu. Di Maria passeur, puis buteur, à la 42e minute après une super talonnade de Neymar.

Les Allemands tentent de revenir et poussent mais butent à chaque fois sur un très bon Sergio Rico, qui remplaçait Navas. Dix minutes après la reprise de la seconde période, Juan Bernat marque le troisième but, sur une nouvelle passe de Di Maria. L'Argentin est l'homme du match avec deux passes décisives et un but.

On vous propose de revivre, dans les conditions du direct, les buts et la qualification du PSG ce mardi soir.

Finale contre Lyon ou le Bayern Munich

Place maintenant à la finale ce dimanche à 21h face à Lyon ou au Bayern Munich, qui s'affrontent ce mercredi soir à 21h. Match à suivre sur francebleu.fr. Ce serait la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG si les joueurs de Thomas Tuchel s'imposent en finale.

à lire aussi VIDÉO - La liesse à Paris après la qualification du PSG pour la finale de la Ligue des Champions