Ligue des champions : revivez les meilleurs moments de la victoire du PSG face à Bruges

Le PSG a décroché sa place pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant Bruges, ce mercredi soir, au Parc des Princes. Un succès compliqué pour des Rouge et Bleu qui peuvent remercier leur gardien. Revivez le but et les parades de Keylor Navas dans les conditions du direct.