Ligue des champions : revivez les trois buts (magiques) du PSG face au Real Madrid dans les conditions du direct

Paris, France

Ce jeudi à des allures de lendemain qui chante. Le PSG a écrasé le Real Madrid, ce mercredi, pour la première journée de Ligue des champions. Un succès 3-0 face à l'équipe de Zinédine Zidane, étouffée par un collectif parisien très appliqué et très agressif.

Angel Di Maria a débloqué le compteur avant le quart d'heure de jeu, pour doubler la mise vingt minutes plus tard. Deux buts rageurs et plein de maîtrise de l'Argentin qui crucifie son ancien club. Le troisième but Rouge et Bleu est signé Thomas Meunier sur un sprint de 60 mètres et un très bon service de son compère à gauche Juan Bernat.