Ligue des champions - revue de presse : "Le pire ennemi du PSG, c'est lui-même"

"Remontada", "match de légende" "la Chapelle Sixtine de Karim Benzema" : la presse espagnole n'a pas manqué de superlatifs pour qualifier la prestation du Real Madrid contre le Paris Saint-Germain.

Elle s'est montrée plutôt bienveillante avec le club de la capitale malgré son crash incompréhensible, s'attardant surtout sur un joueur de l'effectif parisien : Kylian Mbappé. Dans Marca , le buteur français est en pleine page avec ce titre interrogatif : "Kylian tu doutes vraiment ?" à l'idée de signer au Real Madrid, en référence bien sûr à l'avenir du tricolore qui semble s'écrire de plus en plus du côté de Madrid.

Un autre éditorialiste, toujours dans Marca, estime que l'erreur de Donnarumma a "envoyé Mbappé a la place de Cibeles", le lieu où traditionnellement le Real célèbre ses titres nationaux et européens.

"Une équipe construite à coups de chèques"

Du côté du journal As, le PSG est "tombé sur son plus grand ennemi en Ligue des champions : le PSG lui-même.", ajoutant "une équipe construite à coups de chèques et qui, au contraire du Real, ne sait pas survivre dans les moments clés." Et de pointer du doigt le manque de leader sur le terrain, quand bien même Mbappé a été le seul à être à la hauteur de l'événement.

Enfin dans El Pais, on rappelle que Mbappé a reçu "une petite leçon immersive de ce qu'est le Real Madrid et le Bernabeu." Le Francais est salué et adoubé par le quotidien national espagnol.