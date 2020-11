Ligue des Champions : scénario cruel pour le Stade Rennais qui s'incline à domicile contre Chelsea

On attendait un Stade Rennais ambitieux dans le contenu du match et il l'a été. Malgré 25 premières minutes timides, qui ont coûté l'ouverture du score de Calum Odson-Hodoi à la 22e suite à une perte de balle de Doku, les Rennais ont occupé le camp londonien pendant la majeure partie du match. Comme souvent, Rennes a gagné la bataille de la possession (52%) et a plus frappé au but que son adversaire. En deuxième mi-temps, les efforts rennais ont été récompensés par l'égalisation de Serhou Guirassy grâce à une tête sur un corner de Bourigeaud. C'est son deuxième but dans la compétition.

Mais tout s'est écroulé à la 91e minute : sur un ballon rendu par Clément Grenier aux Anglais, Werner perd un duel face à Gomis, le ballon s'élève dans le ciel, et Giroud vient crucifier les Rennais d'une tête sous la barre. terrible pour les Rouge et Noir, qui avaient montré le caractère attendu par leur coach après leurs mauvaises prestations de ces dernières semaines.

Les réactions

Julien Stéphan : "J'attendais un déclic, j'ai vu beaucoup de bonnes choses dans l'utilisation du ballon, l'intensité, l'agressivité. Maintenant il va falloir laver les têtes parce qu'il y avait de l'abattement dans le vestiaire et la sensation de ne pas avoir été récompensé."

Julien Stéphan sur les buts encaissés : "On avait identifié le danger principal : les phases de transition. On a pris deux buts sur des transitions. Sur défense placée on les a bien court-circuité, mais les transitions sont plus difficiles à contrôler et le match s'est joué là-dessus."

Gerzino Nyamsi : "On est forcément déçus, déçus du résultat, on a été investis dans la longueur du match, ce but à la fin c'est un coup dur, il y a de la déception. Après il y a eu du positif et il faut qu'on reste dessus.

Sur les deux buts encaissés : "Je pense qu'il y a eu des petites erreurs, sur le premier on a manqué de concentration au départ et il faut éviter de s'exposer comme. Sur le deuxième, ils jouent bien le contre-pressing, c'est compliqué pour nous. C'est le haut niveau... On a pas à rougir de notre prestation. Il faut apprendre de ça, se relever et avancer."

Nyamsi sur son retour à la compétition : "Que du plaisir, ça fait un moment que j'ai pas joué, aujourd'hui cette opportunité s'est proposée à moi et il fallait la prendre au vol. Match de LDC, on devait montrer un nouveau visage. Je rentre dans l'équipe avec plein d'idées positives pour aider l'équipe à gagner."

Le film du match