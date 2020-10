Ligue des Champions : Ander Herrera se souvient de l'élimination du PSG face Manchester United en 2019

Le 6 mars 2019 est gravé à jamais dans la tête des joueurs et fans du PSG. Ce soir-là, alors que Paris avait remporté son 8e de finale aller de Ligue des Champions 2 à 0, le club de la capitale s'est écroulé au retour 3 buts à 1 face à Manchester United. Ce match est dans toute les mémoires parisiennes, une rencontre que le milieu de terrain actuel du PSG Ander Herrera a vécu mais du côté ... de Manchester United.

Maintenant je suis un joueur du PSG

Sans être mal à l'aise ce lundi face aux journalistes, on a bien senti que le sujet était légèrement sensible pour Ander Herrera. Le trentenaire a joué plus de 180 matchs avec Manchester United en 5 saisons (de 2014 à 2019) et il n'a pas caché sa joie à l'époque du 8e de finale fatale pour le PSG. Le basque n'a pas joué ce match mais il se rappelle parfaitement du moment :

Je vous avoue que j’étais heureux parce que j'étais à Manchester United. Ce soir-là, on avait pas beaucoup d'espoirs, on avait beaucoup d’absents, des joueurs qui n’avaient pas forcément l’habitude d’être ensemble. Mais on s'est finalement qualifié. Aujourd'hui pour moi ce match, c'est clairement du passé, je suis au PSG et je ne penserai qu’à ce club mardi en étant sur le terrain (si je joue...). J'ai des bons souvenirs avec Manchester mais c’est un autre moment. Je vais me battre pour cette équipe.

Thomas Tuchel se méfie de ce Manchester 2020/21

De son côté, Thomas Tuchel a évoqué très rapidement ce PSG - Manchester United du passé " Ce n'est clairement pas un bon souvenir pour nous". Et l'entraîneur parisien d'enchaîner sur l'équipe mancunienne que Paris va défier demain soir :

Manchester a beaucoup changé car il y a de nouveaux joueurs et les autres ont gagné en expérience. Pogba reste un joueur clé, un des plus talentueux du monde au milieu. C'est une clé de le stopper, l'autre c'est Bruno Fernandez qui donne beaucoup de passes

