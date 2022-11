Ligue des champions : Sergio Ramos, le porte-bonheur du PSG

Elyse Lopez / DPPI via AFP

C'est une grande première et elle n'est peut être pas anodine tant le joueur prend de plus en plus de place dans le vestiaire du PSG. Pour la première fois depuis son arrivée au club, Sergio Ramos s'est présenté en conférence de presse avant un match de Ligue des champions. Plombé par les blessures la saison dernière, l'Espagnol revit à Paris. Il est même désormais le porte-bonheur du Paris-Saint-Germain.

Sergio Ramos n'a perdu aucun de ses 30 premiers matches avec le PSG toutes compétitions confondues. À chaque fois qu'il est sur le terrain, le PSG ne perd pas et ça tombe bien, le défenseur international espagnol est attendu comme titulaire demain soir face à la Juventus Turin (21h) .

"Je préfère jouer à quatre derrière"

Large sourire, Sergio Ramos a répondu à toutes les questions. Du haut de ses 20 ans de carrière, il n'a pas tremblé sur les questions qui évoquaient la sélection nationale "j’espère avoir l’opportunité de pouvoir jouer ce Mondial", son entente avec Messi "Nous voulons gagner avec le PSG" et sur son retour sur le devant de la scène "la saison passée a été difficile à vivre. Je pense qu’il me reste quelques années au plus haut niveau dans le football."

Placé à coté de Christophe Galtier pour ce point presse avant le match face à la Juventus Turin, Sergio Ramos a aussi fait passer un message à son entraîneur. Un technicien qui utilise deux systèmes de jeu cette saison, l'un avec trois défenseurs et l'autre avec quatre. Clairement, l'Espagnol a une préférence :

Jouer à trois ou quatre en défense ne dépend pas de nous les joueurs, le "Mister" a choisi, cela dépend aussi de l'adversaire. J'ai joué des années à quatre, personnellement je préfère, mais je m'adapte. Et je crois que les grandes équipes doivent savoir jouer dans tous les systèmes.

L'oeil de notre consultant

Eric Rabesandratana, ancien capitaine du PSG, est consultant pour France Bleu Paris. L'ancien défenseur apprécie beaucoup l'aura que dégage Sergio Ramos sur le terrain :

Il apporte une vraie expérience sur le terrain. Je ne vais pas vous refaire son CV mais quand il joue il a une vraie communication sur le terrain. Il observe énormément ce qui se passe autour de lui, il est toujours bien placé, et comme il communique bien avec ses coéquipiers, il rassure. En gros, il permet à ses coéquipiers de mieux jouer et d'être plus sereins.

Pour expliquer pourquoi Sergio Ramos ne perd jamais avec le PSG, notre consultant n'évoque jamais la chance. Non, à l'entendre, l'ancien madrilène a un truc en plus "il y a un apport technique supplémentaire dans ses passes et dans son intelligence de jeu. Je trouve que quand il joue vers l'avant, quand il donne le ballon dans l'intervalle à Messi, Neymar ou Mbappé où quand il arrive à sauter des lignes, il fait des vraies différences. Il apporte une palette technique qui, quand il joue, permet de gagner les matchs."

