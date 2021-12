Ligue des champions : suite à une erreur, l'Uefa doit refaire le tirage des huitièmes de finale

C'est une grande première pour le PSG en dix ans de huitième de finale mais comme les 15 autres clubs qualifiés pour ce tour de Ligue des champions, le club de la capitale va devoir attendre un nouveau tirage au sort.

En effet dans un communiqué, l'UEFA a annoncé qu'elle allait procéder à un nouveau tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions, à 15h00, après avoir reconnu un "problème technique" qui a conduit à l'annulation de celui effectué à midi.

En raison d'un problème technique avec le logiciel d'un fournisseur de services externe qui indique aux officiels quelles équipes sont éligibles pour jouer les autres, une erreur matérielle est survenue lors du tirage au sort. Par conséquent, le tirage a été déclaré nul et sera complètement refait à 15h00

Ce sont les médias anglais puis espagnols qui se sont aperçus de l'erreur dans un premier temps. L'ancienne star russe, Andreï Archavine a sorti du saladier une boule Manchester United au moment de déterminer l'adversaire de Villarreal pour ce qui constituait la deuxième affiche. Or, les deux clubs, présents dans le même groupe en phase de poules, ne pouvaient pas s'affronter. Le tirage a donc été réeffectué dans la foulée, les Espagnols héritant de Manchester City.

S'ensuit une autre bourde plus importante, la boule de Manchester United a été mis de côté et cela n’a pas fait rire l’Atlético Madrid, qui voyaient là un adversaire possible lui filer entre les doigts et surtout hériter derrière du Bayern Munich.

Pas de Manchester United pour le PSG

Le PSG voit donc son tirage annulé. Dommage car on salivait d'avance sur les retrouvailles entre Messi le parisien et Ronaldo le mancunien. Plus terre à terre, Paris n'a pas de chance de voir ce tirage "à refaire" car globalement ce choc face à Manchester United était un bon tirage.