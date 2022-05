Ligue des Champions : suivez la finale entre Liverpool et le Real Madrid (21h)

Liverpool et le Real Madrid s'affrontent ce samedi soir (21h) dans une finale de prestige de la Ligue des Champions. Le match se déroule au Stade de France et des dizaines de milliers de supporters sont attendus dans et en dehors de l'enceinte. Suivez la finale en direct sur France Bleu !

C'est certainement ce que le football actuel peut nous offrir de plus alléchant. Liverpool et le Real Madrid s'affrontent ce samedi soir (21h) en finale de la Ligue des Champions. Un match de prestige dont il est impossible de préjuger de l'issue et qui se déroule au Stade de France à Saint-Denis, sous haute surveillance.

Gagner la Ligue des champions, le trophée le plus prestigieux pour un club européen, est plus qu'une simple consolation. Ce serait la consécration d'une saison mémorable pour les deux équipes. Pour le feu d'artifice, des dizaines de milliers de fans sont attendus à Paris, qui n'a plus vu un tel déferlement de supporters depuis l'Euro-2016. Un total de 6.800 policiers, gendarmes et pompiers sont mobilisés par la préfecture de police de Paris pour assurer la sécurité du match, qui promet du grand spectacle sur le terrain.

Sous la baguette de leur emblématique entraîneur Jürgen Klopp, les Reds ont ébloui cette saison, de l'efficacité des attaquants Sadio Mané et Mohamed Salah jusqu'à la solidité défensive incarnée par Virgil Van Dijk. Ils peuvent sceller à Saint-Denis un triplé avec la Coupe de la Ligue et la Coupe d'Angleterre. Seule la Premier League leur a échappé, pour un point, au profit de Manchester City.

De leur côté, les Madrilènes ont signé un parcours riche en émotions, avec deux "remontadas" contre le PSG (en 8es) et Manchester City (en demies) qui ont enrichi leur légende. Ils ont aussi éliminé le tenant du titre, Chelsea, en quarts. Ils ont également un atout de taille : Karim Benzema, auteur de 44 buts en 45 matches cette saison, dont 15 en Ligue des champions. Le Français livre la meilleure saison de son immense carrière et incarne la force de caractère d'un club rodé à la C1 (13 titres, record), dirigé par un entraîneur tout aussi expérimenté (5 C1 dont trois comme technicien, record).