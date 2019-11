Ligue des champions : suivez PSG - Bruges en direct sur France Bleu Paris

Paris, France

Relever la tête sur la scène européenne et aller chercher un billet pour les huitièmes de finale de la coupe aux grandes oreilles, voilà l'objectif des Rouge et Bleu ce mercredi soir. Le PSG reçoit Bruges pour la 4e journée de la phase de groupe de Ligue des champions. Paris n'a pas très bien préparé cette rencontre avec une défaite, vendredi soir, du côté de Dijon. Pour se rassurer, les hommes de Thomas Tuchel peuvent en revanche penser au match aller, en Belgique, et cette victoire 5 buts à 0 sur la pelouse de Jan Breydel.

En cas de succès, au Parc des Princes, les Parisiens décrocheraient leur ticket pour la suite de la compétition et pourraient envisager beaucoup plus sereinement le déplacement à Madrid et la réception de Galatasaray.

Soirée spéciale sur France Bleu Paris

Vivez cette affiche entre le PSG et Bruges en direct et en intégralité sur France Bleu Paris. Soirée spéciale avec l'avant-match dès 20h00 pour un coup d'envoi à 21h00. Réagissez tout au long de la partie et dans l'après-match jusqu'à minuit en posant toutes vos questions à Éric Rabésandratana, l'ancien capitaine du Paris Saint-Germain. On vous attend au 01 42 30 10 10.