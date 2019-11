Ligue des champions : suivez Real Madrid - PSG en direct sur France Bleu Paris

Paris, France

Le Paris Saint-Germain a l'occasion de frapper un grand coup, à nouveau, sur la scène européenne en cas de succès, ce mardi, sur la pelouse du Real Madrid. Cinquième journée de phase de poule de Ligue des champions pour des Rouge et Bleu invaincus sur le vieux continent et déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Au match aller, les hommes de Thomas Tuchel ont écrasé ceux de Zinédine Zidane. Un large succès 3-0 qui a parfaitement lancé la saison des Parisiens en Ligue des champions.

Soirée Spéciale sur France Bleu Paris

Une rencontre qui marque aussi le retour de Neymar dans la course à la coupe aux grandes oreilles. Suspendu pour les deux premiers matchs du PSG, puis blessé, le Brésilien retrouvera la compétition du côté de Santiago Bernabéu. Une affiche de rêve à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Paris, dès 20h00 pour l'avant-match pour un coup d'envoi à 21h00. Après la rencontre, restez sur France Bleu Paris et appelez-nous jusqu'à minuit pour analyser le jeu parisien avec toute l'équipe. On vous attend au 01 42 30 10 10.